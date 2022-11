I Consiglieri Gianluca Cilia e Cesare Sciabarrà : l’amministrazione si interessi di cose serie…. (se ne è capace)

E’ sottile il confine tra il tragico e il comico nella vicenda che vede impegnare le energie da chi è chiamato a gestire una città oramai non sull’orlo del baratro, ma dentro al baratro. Abbiamo assistito al richiamo da parte del Sindaco nei confronti del Presidente del Consiglio reo di avere fatto i complimenti ad un deputato regionale oggi Assessore della nuova giunta guidata dal Presidente Schifani sulla pagina facebook del Comune di Canicattì.

Se non fosse che quella pagina è stata utilizzata diverse decine di volte per complimentarsi per un motivo o per un altro con soggetti meritevoli di congratulazioni, cosa che non riteniamo essere in antitesi con le tante finalità della pagina stessa. Ma non è questo che vogliamo attenzionare con la nostra nota, anche perché il fatto non lascia margini a interpretazioni ma solo a tristi considerazioni. Riteniamo che il Primo cittadino farebbe bene a indirizzare le proprie energie a cose ben più serie, come ad esempio stimolare i propri assessori a rispondere alle oramai decine di interrogazioni da parte dei consiglieri comunali regolarmente inevase, o a smentire quelle poche risposte date non corrispondenti a verità. Potremmo citarle una per una , ma riteniamo inutile oltre che mortificante , farlo.

Piuttosto gli scriventi sono ancora in attesa delle pubbliche scuse o di azioni disciplinari come era stato paventato dallo stesso primo cittadino sulla sua pagina istituzionale, a seguito di un servizio video fatto dagli scriventi sullo stato di abbandono del giardino del centro culturale ( che di culturale ha oggi ben poco) San Domenico. Il primo cittadino in quell’occasione non ha esitato a darci alla mercé dei tanti leoni da tastiera che ignari del regolamento come risulta essere lo stesso primo cittadino, non hanno esitato a calcare la mano con commenti inopportuni e offensivi , nei confronti di due consiglieri che stavano svolgendo il compito per cui sono stati votati.

Non vogliamo intervenire nel merito della faccenda e sull’utilizzo improprio del profilo facebook del Comune, di questo ci occuperemo in consiglio comunale, ma vogliamo invitare chi amministra ad occuparsi dei veri problemi di questo paese, problemi procurati da precedenti amministrazioni con le quali se non ricordiamo male, l’attuale amministrazione ha molte cose e persone in comune ( oltre che nel Comune).

I consiglieri comunali di Canicattì

Gianluca Cilia

Cesare Sciabarrà