Tentano rapina all’ospedale di Sant’Agata di Militello, arrestati tre canicattinesi

Tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Sant’Agata Militello (Messina) e Canicattì (Agrigento), con l’accusa di tentata rapina. In particolare, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare e posti agli arresti domiciliari un uomo e due donne, tutti originari di Canicattì. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal GIP del Tribunale di Patti, su richiesta della Procura di Patti.

Le indagini hanno permesso di risalire agli autori di un tentativo di rapina il 28 aprile 2021, presso l’ospedale di Sant’Agata Militello.

In quella occasione le due donne, oggi sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, avevano tentato di impossessarsi di numerosi monili in oro (collanine, bracciali, anelli) e di denaro contante, per un valore complessivo di oltre diecimila euro, collocati per devozione all’interno di una teca di una statua della Madonna, posta all’interno del reparto di ostetricia e ginecologia del nosocomio di Sant’Agata Militello