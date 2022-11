Maxi controllo dei carabinieri a Gela, denunce e perquisizioni

Quasi 200 mezzi controllati, 368 persone identificate, 27 contravvenzioni al Codice della strada elevate, 3 carte di circolazione ritirate e 21 perquisizioni personali effettuate.

E’ il bilancio di una serie di controlli svolti dai carabinieri del Reparto territoriale di Gela, con il supporto della Compagnia d’intervento operativo del 12° Reggimento mobile Sicilia e del nucleo Cinofili di Palermo.

Al termine degli accertamenti tre minorenni, sorpresi a bruciare, per liberare il rame dalla guaina isolante, circa 20 chili di cavi elettrici dei quali non sapevano giustificare la provenienza sono stati denunciati. Stessa sorte è toccata a una 19enne trovato in possesso di una chiave telescopica in metallo lunga 50 centimetri, e di un bastone di legno.