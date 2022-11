Protocollo d’intesa tra Caritas Diocesana e Leo Club Agrigento Host

Dopo lunghe e fruttuose collaborazioni, è finalmente realtà il protocollo d’intesa tra la Caritas Diocesana di Agrigento guidata dal Direttore Valerio Landri ed il Leo Club Agrigento Host presieduto da Marta Castelli. Questo ‘gemellaggio’ da poco siglato, oltre ad essere un’importante novità, assume un ruolo strategico per tutto il nostro territorio. Il Leo Club, infatti, quale associazione giovanile del Lions Club International, da diversi anni è attivo su molteplici ambiti e si adopera nell’organizzazione e promozione di numerosi eventi e raccolte fondi a beneficio della collettività ma soprattutto delle fasce di popolazione che meritano più attenzione. Ed è in questo frangente che alcune iniziative si sovrappongono piacevolmente a quelle dalla Caritas Diocesana, che per natura è dedita al sostegno economico ed ‘emotivo’ delle realtà sociali più complesse, alla piena inclusione e alle pari opportunità, per costruire comunità più eque e solidali.

“Il protocollo d’intesa con la Caritas – afferma la presidente del Leo Club, Marta Castelli – permetterà di rafforzare la cooperazione tra le due associazioni, così da offrire alle nostre comunità contributi più concreti e mirati. Il territorio agrigentino, infatti, soffre di croniche manchevolezze e le iniziative di volontariato devono essere programmate nella maniera più ottimale possibile, meglio ancora se con associazioni come la Caritas, per essere veramente utili ed efficaci. Ognuno di noi può fare qualcosa ma insieme si possono fare grandi opere. Gli obiettivi del Leo Club Agrigento Host sono molto audaci e non abbiamo intenzione di accontentarci di piccole azioni, senz’altro importanti e significative”.

La Caritas, come è noto, essendo molto radicata nel tessuto urbano e nei quartieri attraverso le parrocchie, conosce i bisogni e le necessità delle realtà più difficili, soprattutto dopo mesi di pandemia e bollette alle stelle. Per molti concittadini anche fare la spesa è un lusso e consapevoli di ciò, i giovani Leo, in diverse occasioni hanno organizzato raccolte alimentari poi donate alla Caritas Diocesana o ad altre associazioni. L’intenzione non è soltanto continuare in questa direzione ma anzi aumentare la frequenza di iniziative simili, in linea con i programmi del Distretto Leo Yb Sicilia, affinché nessuno rimanga indietro. Ecco che il protocollo d’intesa assume, come detto, un’importanza strategica. Davvero molte sono le attività in programma, ad esempio, la raccolta di farmaci e materiale scolastico, in continuità con l’attività di doposcuola organizzata lo scorso anno insieme all’Associazione “MondoAltro”, braccio operativo della Caritas agrigentina.

“Aiutare i bambini in attività di doposcuola – continua la Castelli – è estremamente emozionante perché fin a qualche anno fa anche noi eravamo studenti e sappiamo quanto sia importante essere seguiti durante le attività scolastiche. Inoltre, speriamo anche di dare loro il buon esempio, orientandoli verso il mondo del volontariato sano e genuino”. Altri obiettivi già concordati con la Caritas riguarderanno nuovi eventi a sostegno non soltanto dei giovani ma anche di anziani, indigenti, donne vittime di violenze; screening sanitari rivolti a tutta la comunità, riqualificazioni ambientali ed eventi culturali, così come insegna il motto ‘we serve’. Insomma, con il protocollo d’intesa tra Leo Club e Caritas, l’anno sociale leonistico presieduto da Marta Castelli si preannuncia molto proficuo, in continuità con il passato ma ricco di opportunità e innovazioni.