Canicattì, bruciata automobile: indagini in corso

Fiamme in via Dina Di Naro, nel centro abitato di Canicattì. L’automobile di proprietà di un disoccupato ventitreenne del posto è stata inghiottita da un incendio la cui natura appare essere dolosa. Il veicolo, una Alfa Romeo 147, in breve tempo è andato a fuoco.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento e i poliziotti del commissariato. Al via le indagini. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.