Droga e riciclaggio di auto tra Canicattì e la Calabria: 9 rinvii a giudizio

In nove vanno a processo, altri tre hanno scelto la via del rito abbreviato mentre la posizione di due imputati è stata stralciata e saranno giudicati separatamente. Lo ha disposto il gup del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, che ha disposto il rinvio a giudizio di nove dei quattordici imputati coinvolti in un’inchiesta risalente al 2019 svolta sul campo dai poliziotti del commissariato, per un giro di cocaina, in alcuni casi proveniente dalla Calabria, che poi veniva smerciata soprattutto a Canicattì, e un giro di riciclaggio di auto.

In nove, dunque, sono stati rinviati a giudizio, In tre, invece, hanno scelto la via del rito abbreviato.

La posizione di due imputati sono state stralciate e saranno processati separatamente. Nel collegio difensivo gli avvocati Diego Giarratana, Salvatore Cusumano, Calogero Lo Giudice, Giovanni Avola e Rosa Salvago.