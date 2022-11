Canicattì, allerta meteo: il sindaco chiude le scuole

A seguito della diramazione del suddetto bollettino il sindaco Vincenzo Corbo ha firmato l’ordinanza sindacale n. 108/2022 con la quale, precauzionalmente, vengono impartite diverse disposizioni.

Nello specifico

viene consigliato, in caso di piogge intense, di evitare il transito pedonale e veicolare nelle zone storicamente soggette ad allagamenti;

di uscire solo in casi di estrema necessità e

di prestare attenzione ad ulteriori avvisi diramati dalle autorità anche tramite l’informazione nazionale e locale.

Dalle 0,00 alle 24 del 26 novembre c.a. e comunque fino a fine emergenza sono

INTERDETTE tutte le aree pubbliche nelle quali si ravvisa un potenziale rischio: ville e giardini pubblici, parchi gioco, impianti sportivi all’aperto e il Cimitero;

INTERDETTO l’uso di tutti i locali interrati e seminterrati;

interdetto il transito pedonale e veicolare nei pressi di aree già soggette ad allagamenti;

Sono SOSPESE tutte le manifestazioni pubbliche e private, le attività commerciali all’aperto insistenti su aree pubbliche e/o su strade anche precedentemente autorizzate (mercatino della frutta di via Piave ecc.)

le scuole di ogni ordine e grado degli istituti scolastici pubblici e privati rimarranno CHIUSE per il 26 novembre e fino a cessata emergenza.