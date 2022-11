Confasi, Gioacchino Infantino nominato responsabile del sindacato a Canicattì

Il commissario provinciale del sindacato Confasi di Agrigento, Riccardo Montalbano, ha nominato Gioacchino Infantino responsabile della sede di Canicattì. I nuovi uffici sono in via Germania n. 40. “L’ apertura di nuove sedi sul territorio- spiega il presidente regionale di Confasi Davide Lercara- rimane uno degli obiettivi prioritari del sindacato sempre più vicino ai problemi della collettività”. Soddisfazione per la nuova sede viene sottolineata dal commissario Montalbano per il quale “il nuovo punto di riferimento di Confasi potrà servire al meglio i cittadini di Canicattì e le loro esigenze in materia sindacale e di patronato”.