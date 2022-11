Donna denuncia stupro a Trapani, indagini in corso

La polizia sta indagando su una presunta violenza sessuale nei confronti di una donna, a Trapani. Lo stupro sarebbe avvenuto la notte scorsa, su una panchina della Mura di Tramontana. La panchina sporca di sangue è stata segnalata questa mattina da alcuni cittadini che facevano jogging sulla strada che costeggia le antiche mura. Sul caso la polizia non ha fornito altre informazioni ma al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La donna è stata accompagnata in ospedale ed è stata interrogata dagli investigatori.

“Trapani si ribella e ripudia, esprimendo sdegno e condanna, per l’efferata azione perpetrata ai danni di una donna innocente. Auspichiamo che le Forze dell’Ordine, che stanno indagando, accertino nel più breve tempo possibile quanto avvenuto, consegnando alla giustizia il colpevole”. Lo dice il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida commentando lo stupro denunciato da una donna a Trapani. La donna che avrebbe subito violenza ha 40 anni, non è italiana. La notte scorsa qualcuno ha avvertito il 118 e la vittima è stata trasportata in ospedale dove i medici del Pronto soccorso hanno chiamato la polizia. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile. Il tratto di strada, dove si trova la panchina sporca di sangue, è stato transennato.