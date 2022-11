Athena Club di Ravanusa, Galà d’autunno

Sabato 22 ottobre l’Athena Club di Ravanusa, per l’11° anno, ha aperto l’anno sociale, come da consuetudine, con il festoso ” Galà d’autunno ”. L’evento è stato caratterizzato da vari momenti importanti: ha avuto inizio con il saluto d’accoglienza da parte della segretaria Daniela Turco la quale ha ringraziato la presidente uscente Bruna Albai, ed il suo direttivo, per il lavoro svolto. Quest’anno ricorre la scadenza quinquennale del direttivo, ed il saluto di benvenuto è stato rivolto alla nuova presidente, Angela Ciotta, ed al nuovo direttivo votato da tutte le socie nella sede dell’Athena Club. Presa la parola la presidente eletta, dopo i saluti, ha proseguito con la presentazione del nuovo direttivo: vice presidente Rosalba Di Grado, segretaria Daniela Turco, tesoriera Maria Aronica, revisore dei conti: Angela Bella, Pina Lo Coco, Mariapia Minacori, consiglieri: Cettina Galatioto, Vitina Messana, Sara Piccadici, Claudia Polo. La Presidente ha ringraziato tutte le socie per la fiducia e la stima che hanno sempre dimostrato nei suoi confronti, con l’auspicio di lavorare sempre, unitamente al direttivo, con entusiasmo e con capacità di rispondere alle sfide che si presenteranno nei prossimi cinque anni. Il momento più commovente è stato quando la presidente uscente, Bruna Albai, ha consegnato la “chiave” dell’Athena Club, simbolo di apertura, di scoperta e di conoscenza, alla neo presidente Angela Ciotta. Infatti il motto dell’associazione è: la condivisione, il dialogo, l’apertura, il confronto, la solidarietà, strumenti giusti per la crescita culturale sociale ed umana. Durante la serata è stato presentato il programma per l’anno 2022-2023 molto ricco di eventi, tra cui: convegni medici, presentazioni di libri con autori di alto spessore, concerti, arte, viaggi. Non mancheranno le iniziative condivise con altre associazioni, per fare “squadra” soprattutto umana, come ad esempio la celebrazione della giornata contro la violenza sulle donne; tematiche dolorose che l’Athena Club mette sempre sotto i riflettori. Non meno importanti gli aiuti che l’associazione da al reparto cardiochirurgia pediatrica di Taormina; quest’anno con l’associazione vip di Caltanissetta l’allegro evento dei Clown di reparto che rendono qualche giorno più gioioso nel reparto di oncologia pediatrica. La presidente ha ricordato che la sede, come sempre, è fruibile da tutte le socie per vari ricreativi. Un cordiale benvenuto è stato rivolto alle new entry a cui vengono consegnate le chiavi della sede, segno anch’esse di appartenenza alla grande famiglia Atheniana.

La Resp. Addetto Stampa Angela Bella