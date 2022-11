Canicattì, ladri in azione: spariscono targhe da auto e scooter parcheggiato

Tornano in azione i ladri a Canicattì. In poco tempo due i furti messi a segno. Uno scooter Aprilia Scarabeo è sparito da via Pistelli mentre le targhe di una Volkswagen T-Roc sono misteriosamente scomparse in via Iotti. Entrambi gli episodi sono stati denunciati dai rispettivi proprietari ai poliziotti del commissariato di Canicattì che hanno avviato le indagini.