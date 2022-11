L’orchestra da camera del Parnaso e il coro Lo Nigro in concerto nella Cattedrale di Caltanissetta

Un pubblico colto ed attento ha assistito ieri, presso la Cattedrale Santa Maria La Nova di Caltanissetta, ad un concerto in onore di Santa Cecilia, patrona della musica.

L’evento è stato promosso dall’associazione “Amici della musica” di Caltanissetta sotto la direzione artistica del M° Crocifisso Ragona in collaborazione con gli I.I.S.S. “Manzoni – Juvara” di Caltanissetta e con il patrocinio del Ministero della cultura – Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, della Regione Siciliana – Assessorato del turismo, sport e spettacolo e del Comune di Caltanissetta.

In occasione del concerto l’orchestra da camera del Parnaso di Canicattì, diretta dai maestri Emanuele Anzalone e Carmelo Mantione, ha eseguito brani di Donizetti, Haendel, Haydn, Martini, Purcell e Vivaldi, elegantemente introdotti da Manuela Giglia.

Fra i solisti il soprano Daniela Carlino, Emanuele Anzalone al clarinetto, Carmelo Mantione all’organo, Leonardo Lo Piparo e Francesco Vassallo all’oboe, Sirio Omar Marotta alla tromba.

La seconda parte del concerto è stata impreziosita dalla presenza del coro polifonico “Gaspare Lo Nigro” di Canicattì, diretto dal maestro Carmelo Mantione, che ha eseguito il “Gloria” e l’”Agnus Dei” di Haydn, dalla Kleine orgel messe San Giovanni di Dio, il “Laudate dominum” di Mozart, dai Vesperae solennes de confessore.

Tra le peculiarità del concerto l’esecuzione dei recentissimi “Kyrie” ed il “Sanctus”, dalla Missa simplex per coro a due voci miste, archi ed organo, composti e diretti nel 2022 dal maestro Carmelo Mantione e la struggente “Ave Maria” composta nel 1964 da padre Gaspare Lo Nigro dell’ordine dei cappuccini a cui è, per l’appunto, intitolato il coro canicattinese.

Il concerto si è concluso con l’esecuzione dell’Alleluja di Haendel dal Messiah che ha fortemente emozionato il parroco della cattedrale, don Gaetano Canalella, grato per il contributo dato dai cantori e dai musicisti alla riuscita della manifestazione.

Carmen Augello