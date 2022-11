“Tutti insieme per la pace”, evento benefico al teatro Sociale di Canicattì

È intendimento dell’Amministrazione Comunale di Canicattì collaborare con l’UNICEF, la principale organizzazione globale per la tutela dell’Infanzia, e con le Associazioni cittadine “Sul filo dell’arte…Centro Storico Canicattì” e “Ass.Culturale Athena” per la realizzazione di un evento denominato “Tutti insieme per la pace.. con Unicef” in un’ottica di promozione delle politiche cittadine per la Pace, intesa come diritto fondamentale delle persone e dei popoli e di promozione della cultura e dell’educazione ai valori, soprattutto tra le giovani generazioni, nel rispetto dei diritti umani e della solidarietà, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica cittadina in politiche di cooperazione e di solidarietà fra le genti e di divulgare la pratica della non-violenza affiancata alla lotta alla criminalità come esigenza comune. L’evento si svolgerà al Teatro Sociale, l’1 dicembre 2022.