Criminalità a Favara, il sindaco Palumbo: “dobbiamo ritornare a brillare”

“Sono stato convocato dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per discutere della situazione di Favara. In quella sede faremo presenti le nostre necessità e chiederemo, ove possibile, un’attenzione straordinaria verso le emergenze del nostro paese.

Ringrazio il prefetto Maria Rita Cocciufa per aver accolto il nostro appello e ringrazio, soprattutto, le forze dell’ordine e segnatamente il Comando provinciale dei carabinieri per il lavoro che svolge ogni giorno in un territorio sicuramente difficile.

Accolco e faccio mio l’appello diffuso attraverso la stampa dal colonnello Vittorio Stingo sulla necessità che i cittadini collaborino denunciando i reati e i comportamenti contro la collettività: è quello che auspichiamo e che invitiamo a fare ogni giorno nella consapevolezza che solo un patto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini può consentire di superare l’attuale stato di cose.

Tutto con una dovuta precisazione: Favara non è solo criminalità, violenza e degrado, ha solo bisogno delle cure di tutti per tornare a brillare”. Lo dichiara il sindaco Antonio Palumbo.