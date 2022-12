Messa interforze a Lampedusa, Damiano: “chi salva una vita salva il mondo intero”

“Chi salva una vita salva il mondo intero» Penso agli uomini e alle donne della Guardia Costiera, al Corpo Italiano Soccorso dell’Ordine di Malta a Lampedusa dal 2008 a bordo dei mezzi navali della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. A tutti voi ciascuno e ciascuna nel particolare servizio che prestate su quest’isola. Grazie per tutto quello che fate! “. Queste le parole dell’arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano, durante la celebrazione della S. Messa interforze, in preparazione al Natale, nella parrocchia San Gerlando di Lampedusa, a cui hanno preso parte le donne e gli uomini delle Forze Armate, Forze di Polizia ed Enti dello Stato di stanza: Esercito, Capitaneria di Porto, Aeronautica Militare, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili , e CISOM, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta; con l’Arcivescovo hanno concelebrato don Salvatore Falzone, Cappellano del Comando Legione Carabinieri Sicilia, don Antonino Pozzo, Cappellano del Comando regionale Sicilia Guardia di Finanza e ed i presbiteri di Lampedusa.

“Dio vi benedica e vi doni gioia, quella gioia vera che nasce dal donarsi a chi è nel bisogno, chiunque esso sia. Una gioia che nessuno potrà mai toglierci. Che l’ansia si trasformi in speranza e gli ansiosi diventino speranzosi. Allora – ha concluso l’arcivescovo Damiano – sarà Natale non solamente fuori, ma anche e soprattutto dentro di noi e tra noi. Auguri a tutti e a tutte di cuore di un Natale non più ansioso, ma di un Natale speranzoso, perché a Natale prende forma di uomo la nostra Speranza, Gesù Cristo, Figlio di Dio fatto uomo, che con il Padre e lo Spirito Santo vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen!”