“Natale sul Colle di Agrigento”, gli eventi tra Museo Diocesano e Cattedrale

Si rinnova l’appuntamento “Natale sul Colle di Agrigento” organizzato dal Museo Diocesano, dalla Cattedrale di Agrigento, dalla Società Anthos Oltre la Valle, e da Ecclesia Viva, con una serie di appuntamenti che prevede, per il periodo natalizio, momenti culturali, ricreativi, musicali e spirituali nel segno della tradizione del Natale.

Come da tradizione il simulacro dell’Immacolata dall’8 dicembre sosterà in Cattedrale, prendendo spunto dalla novella di Pirandello Visto che non piove, il Museo Diocesano e la società di servizi Anthos hanno programmato delle visite guidate, il 9 dicembre alle 17.00 e il 10 dicembre alle 11.00, in Cattedrale e al Museo Diocesano, aventi come tema la Vergine Maria nelle testimonianze artistiche.

Ecco di seguito, tutti gli appuntamenti in programma.

Il 14 dicembre alle 18.00, per la rassegna Libri al MUDIA, al Museo Diocesano, si parlerà della crisi di Dio nell’arte contemporanea con la presentazione del libro Se Dio non vale un quadro di don Liborio Palmeri, direttore del Museo di Arte Contemporanea San Rocco di Trapani. Dialogherà con l’autore la professoressa Eva Di Stefano già docente di Storia dell’Arte Contemporanea dell’Università di Palermo.

Il 17 dicembre, dalle 15.30 alle 18.30, grazie alla collaborazione con l’Associazione Agrigento Sotterranea, sarà possibile visitare, su prenotazione, l’ipogeo del Vescovo, ubicato sotto il Palazzo vescovile.

Alle 20 in Cattedrale Musiche e note di Natale con l’orchestra e il coro Chatre Pitre.

Il 19 dicembre, alle 19.30, nella Chiesa Santa Maria dei Greci Novena di Natale tradizionale con Compagnia popolare antico Rabato.

Il 21 dicembre, alle 18.00, al Museo Diocesano, per la rassegna Libri al MUDIA sarà presentato il catalogo delle opere in ceroplastica della mostra Virga florens. partecipare alla novena tradizionale nel giardino del Museo.

Alle 20.00 nel Giardino del Vescovo Novena di Natale tradizionale con Compagnia popolare antico Rabato.

Il 23 dicembre, dalle 17.00 alle 19.00 il Museo diocesano rimarrà aperto per le visite e per lo scambio degli auguri.

Alle 19.30 nella Chiesa Santa Maria dei Greci Novena di Natale tradizionale con Compagnia popolare antico Rabato.

Il 24 dicembre alle ore 22.00 Veglia di Natale, in Cattedrale, presieduta dall’arcivescovo Alessandro Damiano

Il 25 dicembre, giorno di Natale, Santa Messa alle 8.30 nella chiesa Sant’Alfonso; alle 11.30 e 20.00 in Cattedrale.

L’1 gennaio, Solennità della Madre di Dio, Santa Messa alle 8.30 nella chiesa Sant’Alfonso e alle 20.00 in Cattedrale.

Il 6 gennaio, al Museo Diocesano, nell’ambito delle attività didattiche MUDIA_kids, dalle 16.00, è previsto un momento per bambini e ragazzi “I Magi hanno portato doni per voi”.

Alle 18.00 Santa Messa in Cattedrale.

Alle 19.00, in Cattedrale, Concerto dell’Epifania, con Schola Cantorum di San Gerlando, Cappella Musicale Soli Deo Gloria e Coro della Cattedrale di Caltanissetta.

Dal 14 al 23 dicembre, dalle ore 17,00 alle 20,00 sarà attiva la Navetta Mudibus.

Tutti gli eventi sono su prenotazione. Per prenotare chiamare il 3277549152.