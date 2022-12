Ponte dell’Immacolata, la Sicilia si riconferma la preferita tra le mete italiane

Gli italiani stanno preparando le valigie per il Ponte dell’Immacolata, un weekend lungo che l’81% dei viaggiatori trascorrerà in una delle grandi città d’Europa.

È quanto emerge da un’analisi condotta da Volagratis.com sulle prenotazioni e le ricerche di pacchetti “volo + hotel” arrivate tramite la piattaforma*, secondo la quale, inoltre, il 12% dei viaggiatori rimarrà all’interno dei confini nazionali, mentre, considerando i pochi giorni a disposizione, solo il 6% intraprenderà un viaggio intercontinentale.

Indipendentemente dalla meta, cresce, rispetto allo stesso periodo del 2021, il numero di italiani che si metteranno in viaggio in occasione del ponte dell’8 dicembre, per il quale Volagratis.com ha registrato un +35% in termini di prenotazioni di voli e pacchetti “volo + hotel”. Protagoniste delle offerte combinate le grandi città europee, con la Top 10 guidata da Parigi, Barcellona e Amsterdam, seguite da Lisbona, Londra, Praga, Budapest, Madrid e Istanbul. Riflettori puntati anche sulla Sicilia, all’ottavo posto della classifica, che si riconferma così una delle mete preferite dai viaggiatori, come già successo per il ponte del 1 novembre.

Si alza, infine, la spesa media degli italiani per i pacchetti vacanze del primo ponte di dicembre — prenotati in media con 61 giorni di anticipo contro i 44 dello scorso anno —, che passa dagli 826€ del 2021 ai 1.309€ del 2022.