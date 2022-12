Gli punta coltello alla gola e si fa consegnare il cellulare

Viene fermato lungo via Esseneto, nei pressi dello stadio di Agrigento, e dopo essere stato minacciato con un coltello puntato alla gola viene rapinato del telefono cellulare. È successo in pieno giorno ad un somalo di 42 anni ma da anni residenti nella Città dei Templi. Il rapinatore, dopo aver sottratto il cellulare, è scappato facendo perdere le tracce. All’uomo non è rimasto altro che recarsi dai carabinieri e denunciare l’accaduto. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini e un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.