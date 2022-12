Colpi di sedia in centro di accoglienza per usare il bagno: donna in ospedale

Una discussione per l’utilizzo dei bagni si è trasformata ben presto in una vera e propria rissa tra due donne ospiti di un centro di accoglienza al Quadrivio Spinasanta di Agrigento. Le ragazze, una tunisina e una nigeriana, avrebbero avuto un diverbio per chi dovesse usufruire dei servizi igienici. Subito dopo gli animi si sono scaldati e dalle parole si è passati ai fatti.

Ad avere la peggio è stata la tunisina che è stata colpita alla testa con una sedia. La donna ha riportato una ferita alla testa ed è stata trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici le hanno applicato alcuni punti di sutura. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti che hanno riportato la calma. La donna adesso potrebbe sporgere denuncia nei confronti della “rivale”.