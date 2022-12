Grotte, rubati venti bidoni di olio da un magazzino

Venti fusti contenenti ciascuno venti litri di olio sono stati rubati da un magazzino in via Washington, a Grotte. Ignoti sono riusciti a intrufolarsi nel garage e portare via i bidoni pieni di olio. A fare da palo, quasi certamente, un’altra persona. Poi la fuga facendo perdere ogni traccia. A fare la scoperta è strato il proprietario del magazzino, un pensionato di 73 anni residente in Germania ma domiciliato a Grotte. All’uomo non è rimasto altro che recarsi dai carabinieri e denunciare l’accaduto. Secondo una prima stima il danno ammonterebbe a circa tremila euro.