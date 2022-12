Canicattì, svaligiata casa, portate via anche le fedi nuziali

Ladri in azione in via Fasci Siciliani, a Canicattì. Ignoti, dopo aver forzato un infisso, sono riusciti ad entrare nell’abitazione di un trentatreenne del posto.

Una volta dentro i malviventi hanno rovistato dappertutto prima di portare via un bracciale di perle, due collane d’oro, le fedi nuziali e una Nintendo Switch. Il danno ammonterebbe, secondo una prima stima, a circa tremila euro.

A fare la scoperta è stato il proprietario di casa una volta rientrato nell’appartamento dopo una momentanea assenza. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei ladri. Al vaglio l’eventuale presenza di telecamere in zona.