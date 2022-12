Canicattì, una scia infinita: bruciata l’auto di un 57enne

Notte di fuoco a Canicattì dove l’automobile di proprietà di un 57enne, impiegato comunale, è stata divorata dalle fiamme. Il rogo è avvenuto in via Pirandello. Non è ancora chiara la natura dell’incendio ma gli investigatori non escludono alcuna pista, compresa quella dolosa. Ad allertare i Vigili del Fuoco del locale distaccamento sono stati alcuni residenti della zona.

La Fiat Grande Punto è stata completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta, al momento a carico di ignoti, ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio.