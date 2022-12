Scontro frontale tra due auto lungo la Statale 640: due feriti

Incidente stradale lungo la Ss 640 direzione Caltanissetta nei pressi dell’Hotel Ventura.

Lo scontro è avvenuto tra due auto una Fiat Punto, che procedeva verso Agrigento e una Ford Focus che andava verso Caltanissetta.

Due le persone che sono rimaste ferite e a bordo di due ambulanze del 118 sono stati trasportati in ambulanza, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. Uno dei due ha riportato contusioni in varie parti del corpo, l’altro un trauma cranico ma era cosciente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi e ricostruendo la dinamica dell’incidente, e una pattuglia della Polizia stradale per ausilio.