Introduzione psicologo scolastico, il Pd presentata proposta all’Ars

“Dopo la proposta per l’introduzione dello psicologo di base, abbiamo depositato all’Ars il ddl per il servizio di psicologia scolastica, primo firmatario Nello Dipasquale che ha approfondito con me la materia e sottoscritto da tutto il gruppo che ringrazio ancora una volta per lo spirito di comunità dimostrato”. Lo annuncia Antonio Ferrante, presidente della Direzione regionale del Pd siciliano e promotore della norma. “I nostri giovani hanno vissuto, quanto se non di più rispetto a noi, il trauma della pandemia ed oggi avvertono con forza il momento di incertezza e di crisi che viviamo. Con la nostra proposta vogliamo garantire loro la presenza costante di un professionista all’interno delle scuole che possa essere loro di sostegno e li accompagni nel percorso di crescita – spiega – Riteniamo essenziale approvare questa norma in tempi brevi. Ancora una volta faccio appello a tutte le forze politiche nell’interesse dei nostri giovani che aspettano segnali di attenzione da parte delle istituzioni e della politica. In ogni caso, insieme con il gruppo parlamentare e la responsabile scuola PD Caterina Altamore, avvieremo incontri e sottoscrizioni affinché sia chiara alla maggioranza ed al governo l’importanza di introdurre il servizio di psicologia scolastica in Sicilia”.