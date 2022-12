Sicilia è tra le mete preferite dagli europei per iniziare il 2023

Catania e Palermo sono tra le destinazioni più gettonate

Le ricerche di voli per la fine di questo 2022 sono aumentate del 230% rispetto all’anno passato

Dopo la stagione natalizia dello scorso anno ancora segnata dal coronavirus, la ripresa del turismo in Italia a fine anno è pienamente confermata e, secondo il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, le ricerche di voli per la fine di questo 2022 sono aumentate del 230%, mentre quelle di hotel sono aumentate del 180% rispetto all’anno passato. Inoltre, gli utenti passano il 70% di tempo in più nella ricerca di diverse soluzioni, in base al budget e alle date alternative, per trovare l’offerta che meglio si adatta alle loro esigenze.

Molti europei che vogliono trascorrere la fine dell’anno lontano da casa, lo faranno in Italia; le città d’arte, la ricca cultura, i piccoli borghi, le tradizioni e la ricca offerta enogastronomica, i buoni alberghi, le infrastrutture e i prezzi più convenienti rispetto ad altri paesi a causa dell’inflazione in Europa hanno reso l’Italia il secondo paese più ricercato su Jetcost per trascorrere l’inizio del 2023, solo dietro alla Spagna e davanti a Portogallo, Francia e Regno Unito.

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli dal 26 dicembre 2022 al 4 gennaio 2023, indicano che moltissime persone hanno optato per la Sicilia, e in particolare per Catania, che è la quarta città più richiesta dai viaggiatori tedeschi e britannici, la quinta dagli olandesi, la settima dai francesi, la decima dagli spagnoli e la dodicesima dai portoghesi.

Oltre a Catania, Palermo è tra le città più ricercate; è la quinta scelta per i tedeschi, la sesta per i francesi, l’ottava per gli olandesi, la nona per gli spagnoli, la decima per i portoghesi e la dodicesima per i britannici.

Le destinazioni italiane più ambite dagli europei per trascorrere la fine del 2022:

Tedeschi…………..Britannici……………Francesi……..Spagnoli……….Olandesi……..Portoghesi

1. Roma……………..1. Milano……………..1. Roma………1. Roma…………1. Roma………..1. Roma

2. Milano…………….2. Roma………………2. Milano……..2. Milano………..2. Milano……….2. Milano

3. Napoli…………….3. Venezia……………3. Venezia…….3. Venezia………3. Napoli ………3. Venezia

4. Catania…………..4. Catania…………….4. Napoli……..4. Firenze……….4. Venezia……..4. Firenze

5. Palermo………….5. Torino………………5. Firenze…….5. Bologna………5. Catania……..5. Bologna

6. Bari……………….6. Napoli……………..6. Palermo…….6. Napoli………..6. Firenze……..6. Napoli

7. Venezia…………..7. Firenze…………….7. Catania…….7. Pisa…………..7. Pisa …………7. Verona

8. Lamezia Terme….8. Verona…………….8. Bari……….. 8. Torino……….8. Palermo……..8. Torino

9. Brindisi……………9. Bologna…………..9. Bologna…….9. Palermo …….9. Bari………….9. Pisa

10. Cagliari………….10. Lamezia Terme..10. Cagliari……10. Catania…….10. Cagliari……10. Palermo

11. Bologna…………11. Pisa………………11. Pisa………..11. Bari…………11. Ancona……11. Bari

12. Firenze………….12. Palermo………….12. Torino……..12. Verona…….12. Torino……..12. Catania

13. Olbia…………….13. Perugia…………..13. Brindisi……13. Genova……13. Genova…….13. Cagliari

14. Genova…………14. Bari……………….14. Verona…….14. Cagliari……14. Verona……..14. Genova

15. Torino…………..15. Genova…………..15. Genova……15. Perugia……15. Bologna……15. Perugia

Anche per gli stessi turisti italiani Catania è l’ottava città più ricercata al mondo, mentre Palermo è la decima scelta per trascorrere la fine del 2022. Inoltre, le capitali e le grandi città dei principali paesi europei come Parigi (1), Barcellona (2), Amsterdam (3), Londra (4), Praga (6), Madrid (9), Vienna (12), Lisbona (13), Budapest (14), Tenerife (15), Gran Canaria (19), Valencia (20), Siviglia (21) e Berlino (22), insieme ad altre destinazioni italiane come Napoli (7), Roma (16), Milano (18), Torino (24) e Bari (25) sono quelle che occupano le migliori posizioni della lista. Coloro che hanno scelto destinazioni a lungo raggio hanno optato invece per New York (5), Dubai (11), L’Avana (17) e Miami (23).

Le città più ricercate al mondo dai turisti italiani per trascorrere la fine del 2022:

1. Parigi

2. Barcellona

3. Amsterdam

4. Londra

5. New York

6. Praga

7. Napoli

8. Catania

9. Madrid

10. Palermo

11. Dubai

12. Vienna

13. Lisbona

14. Budapest

15. Tenerife

16. Roma

17. L’Avana

18. Milano

19. Gran Canaria

20. Valencia

21. Siviglia

22. Berlino

23. Miami

24. Torino

25. Bari