Canicattì, Insieme per gli altri: incontro a tema “Sinodalità: un popolo in ascolto…in ascolto di Dio”

Sabato 28 dicembre 2022​ alle ore 17,30, a Canicattì pressi il Centro Culturale San Domenico, nella sala esposizioni, dopo quasi un anno si riprendono gli incontri promossi dall’ Associazione ” Insieme per gli altri ” di Canicattì .

Il primo il tema trattato sarà “Sinodalità: un popolo in ascolto…in ascolto di Dio” e vedrà come relatore S.E. Mons Baldo Reina, Vescovo ausiliare di Roma.

Vista l’ottima riuscita dei precedenti incontri ,si auspica una presenza numerosa.

Come risaputo la tematica, interesserà numerosi momenti dell’anno sociale e vedrà , anche la presenza di altri relatori.

Ci aiuterà a conoscere i vari aspetti dell’ascolto che, sotto la guida sapiente del nostro relatore e di altri , potremo approfondire ed interiorizzare.