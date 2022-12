Castrofilippo, mostra-dibattito Gli occhi del passato”

Gli occhi del passato” E’ questo il titolo dell’iniziativa che si terrà il 26 dicembre prossimo dalle 18 alle 21 presso il centro sociale di Castrofilippo. Si tratta di una mostra –dibattito organizzata da Totò Gioacchino Baio. Saranno affrontati temi caldi di attualità, come ad esempio quello della perdita di un figlio accompagnati da disegni didascalici. “Proviamo ad immaginare- dice Totò Gioacchino Baio- quanti papà o mamme si svegliano di notte pensando ai loro figli che non ci sono più. Intere famiglie distrutte- conclude Baio- che non potranno soltanto convivere per il resto della loro esistenza con questo profondo dolore ma non la loro vita non sarà mai più quella di prima. Questi ed altri temi- conclude lo scrittore di Castrofilippo- saranno al centro dell’iniziativa di lunedì prossimo”.