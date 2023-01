Canicattì, bruciata l’auto di una pensionata: indagini in corso

Notte di fuoco a Canicattì. La Fiat Punto, di proprietà di una pensionata di sessantasei anni del posto, è stata danneggiata da un incendio la cui natura rimane ancora incerta. Le fiamme sono divampate in via Monteverdi, nei pressi dell’abitazione della donna, aggredendo la parte anteriore del veicolo.

Il danno non è coperto dall’assicurazione. Sono stati alcuni residenti della zona ad avvertire il numero unico di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri della Compagnia. Al via le indagini per stabilire le cause dell’incendio. Nessuna ipotesi è al momento esclusa.