Grande partecipazione al “Guitar Christmas Party” evento organizzato dalla scuola di musica MUSIC CLUB di Canicattì, sotto la direziine di Gio Giardina, numerosi i ragazzi che si sono esibiti con entusiasmo, allievi del corso di chitarra elettrica, classe Juniors seguiti dallo stesso Maestro Gio, presentato anche l’esordio della band “RED ECLYPSE” nata in sede e già seguita da molti fan, tradotto in un’importante condivisione tra i ragazzi.

Il tutto svolto ieri in una splendida cornice di un noto locale.

“Sono soddisfazioni immense per noi organizzatori, che inevitabilmente arrivano se si fa prevalere passione e spirito di aggregazione, sono tempi dove è fortemente necessario indirizzare ed impegnare le nuove generazioni verso attività costruttive e sana condivisione, questi sono i nostri obiettivi come service, raggiungerli come l’evento appena concluso ci fa capire che è l’indirizzo giusto, per una migliore società tra i giovani, per tanto, come abbiamo fatto nel passato puntiamo sempre verso questi obiettivi.

Queste le parole del direttore Gio Giardina.