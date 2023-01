Servizio Civile Universale, 36 posti in Sicilia per operatori volontari nella Protezione Civile

Nuove opportunità in Sicilia nell’ambito del Servizio Civile Universale. L’Ente Ultreya Pedara in co-programmazione con l’Ente Comitato provinciale Misericordie Catania ODV hanno avviato il progetto Pro Civibus Siculorum 2022, per la selezione di 36 figure da impiegare nel settore della Protezione Civile.

Il progetto fa parte del programma di intervento SEREndipity: Solidarietà, Educazione, Resilienza, Esperienza e prevede la partecipazione del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Sicilia come Ente Rete.

I posti previsti dal progetto saranno così suddivisi:

6 posti nella sede DRPC di Agrigento;

6 posti nella sede DRPC di Catania;

6 posti nella sede DRPC di Enna;

6 posti nella sede DRPC di Palermo;

6 posti nella sede DRPC di Ragusa;

6 posti nella sede DRPC di Siracusa.

Due posti per ciascuna sede saranno destinati ai Giovani con Minori Opportunità, con un ISEE inferiore o pari a 15 mila euro.

I requisiti di partecipazione

Per poter partecipare ai progetti previsti dal Servizio Civile Universale sarà necessario:

il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE o di un Paese extra UE (purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia);

aver compiuto il diciottesimo armo di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Come presentare domanda

Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro le ore 14:00 del 10 febbraio 2023 attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL).

Quest’anno il Servizio Civile Universale mette in palio 71.550 posti per operatori volontari da impiegare in progetti da svolgere in Italia e all’estero.