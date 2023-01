Agrigento, ladro svaligia bar ma viene ripreso dalle telecamere

Un ladro solitario è entrato in azione in un bar nei pressi dello stadio Esseneto di Agrigento riuscendo a portare via un televisore e poche centinaia di euro dalla cassa. Il fatto è avvenuto l’altro ieri notte. Il malvivente ha forzato un ingresso secondario dell’attività commerciale in via Manzoni.

Una volta dentro ha rovistato dappertutto prima di rubare il fondocassa e un televisore. Le telecamere dell’impianto di videosorveglianza dell’attività commerciale hanno ripreso quegli istanti e adesso è questione di ore per dare un volto al responsabile.

A fare la scoperta è stato il titolare dell’attività, un trentacinquenne agrigentino, che ha denunciato l’accaduto agli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.