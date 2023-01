Campobello di Licata, la Comunità Ecclesiale festeggia l’Epifania alla presenza della Polizia Municipale e dei Carabinieri

Per il 15° anno la Comunità Ecclesiale di Campobello di Licata ha voluto festeggiare, nel giorno dell’Epifania del Signore, la Polizia Municipale e i Carabinieri, con la celebrazione della Santa Messa officiata da Don Alessio, il quale ha ringraziato prima dell’omelia i rappresentanti delle due Forze di Polizia presenti nel territorio a servizio quotidiano della comunità, dove non mancano le difficoltà durante il difficile approccio con i cittadini.

Alla funzione erano presenti il primo cittadino dott. Antonio Pitruzzella, accompagnato dalla propria consorte, alcuni rappresentanti dei due Corpi nonché il consigliere comunale Lillo Alaimo.

Nella riflessione dell’omelia Don Alessio presenta l’Epifania come icona della manifestazione di Dio in Gesù Cristo e, nello stesso tempo, come icona della ricerca di Dio: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei?». Ecco le uniche parole che il Vangelo pone sulla bocca dei Magi. Essi hanno cercato, hanno indagato, e finalmente hanno seguito la stella. «Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo».

Non è facile il cammino della ricerca di Dio, ieri come oggi.

Anche noi come i Magi dobbiamo metterci in strada dietro la stella e camminare.

Per incontrare Cristo occorre mettersi alla ricerca, andare, indagare, viaggiare con l’in­telligenza e con il cuore.

Prima della benedizione impartita da Don Alessio il Comandante della Stazione dei Carabinieri Lgt Luca Vitobello e il Commissario Angelo La Mattina hanno dato lettura della preghiera del Carabiniere e della preghiera del Vigile Urbano.