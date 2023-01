Canicattì, ennesimo furto in abitazione: rubati 20mila euro in oro e gioielli

Maxi furto in una abitazione di Canicattì. I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari di casa, sono riusciti ad entrare in un appartamento in via Cile utilizzando la cosiddetta chiave bulgara. Dopo aver forzato la porta hanno rovistato dappertutto nell’immobile fino a trovare una scatola con all’interno l’oro di famiglia. Rubati anelli, bracciali, orecchini, collane e anche una fede nuziale.

Il bottino, secondo una prima stima, ammonta a circa ventimila euro. Poi la fuga. A fare la scoperta sono stati i coniugi proprietari della casa, due pensionati di Canicattì, che hanno sporto denuncia ai poliziotti del locale commissariato.

E un secondo furto si è verificato in via Nilde Iotti dove i ladri, utilizzando il ponteggio montato per alcuni lavori di ristrutturazione, sono entrati nella casa di una giovane coppia. I malviventi hanno portato via degli orecchini, un bracciale in oro e altri accessori.