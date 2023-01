Santa Margherita di Belice, cuccioli in un fosso: recuperati dai Vigili del fuoco

Sono sei i cuccioli di cane messi in salvo dai Vigili del fuoco. Un cacciatore mentre si trovava in contrada Aquila a Santa Margherita ha sentito i cuccioli abbaiare: erano finiti in un fosso di tre metri e solo grazie all’intervento dei pompieri è stato possibile recuperarli.

Un lavoro di squadra dei 5 vigili in servizio che hanno affidato ora all’oasi Ohana di Chiara Calasanzio i sei piccoli.