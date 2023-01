Statistiche del mercato di iGaming in Italia: i fatti più interessanti

Introduzione

Il mercato del gaming online in Italia sta crescendo sempre di più. Milioni di italiani vanno tutti i giorni su piattaforme di gioco per scommettere o puntare al casino su internet. Questo genera un giro d’affari di miliardi di euro che crea diversi effetti positivi nel mercato italiano.

Le statistiche a questo riguardo sono davvero interessanti e valgono la pena di essere analizzate che tu sia un fan o meno del gioco d’azzardo.

Dati sul gioco d’azzardo online in Italia

Che si tratti di scommesse o di casinò, si gioca sempre più su internet. Questo dato segue un trend che ormai procede da qualche anno. Se inizialmente la tendenza era leggera ma costante, dopo il Covid c’è stato un vero e proprio boom. Da un lato, non sorprende sentire di persone che si sono spostate su internet a far questo. Dall’altro, però, è curioso notare come gli eventi del 2020 siano stati un punto di non ritorno.

Tra i giochi più popolari, sicuramente bisogna citare quelli da casinò. Il loro successo è dovuto al fatto che è molto più facile e comodo divertirsi da casa piuttosto che andare in un casinò fisico. Dovuto alla loro popolarità, la scelta è diventata davvero difficile.

Il numero delle piattaforme, infatti, è aumentato con l’aumentare della domanda. Ormai si è arrivati letteralmente ad avere l’imbarazzo della scelta.

Ma i dati relativi ai prodotti digitali non si fermano a questo. Se vi cimentate con i videogiochi, probabilmente sapete bene quanto il gaming sia un’industria forte. I dati sulla vendita di videogiochi (o games sales data in inglese) mostrano chiaramente che ogni anno si batte un record. Questo è in parte merito anche del gioco d’azzardo.

Quali gruppi di popolazione giocano di più?

Sondaggi e informazioni che puoi trovare facendo ricerca ti risponderanno allo stesso modo. In sostanza, il gioco non ha più età e classe sociale. In passato, sembrava ristretto agli adolescenti e ai giovani adulti. Ora è facile trovare anche pensionati dediti al gaming.

Non serve necessariamente la somministrazione di un sondaggio online per rendersi conto di questa differenza. Pensa a quante volte hai visto persone di tutte le età giocare sullo smartphone. Sul treno, sul bus, in metro, è davvero comune trovare uomini, donne, ragazzi e ragazze, impegnati in qualche gioco.

Questo è, in parte, dovuto alla facilità di utilizzo dei prodotti digitali app o siti che siano. Sono stati elaborati in maniera da essere gradevoli a diverse fasce della popolazione e ce ne sono di tutti i gusti. Per esempio, scopri questa informazione con nuovi casinò online e ti renderai conto della varietà e accessibilità dell’offerta. Che la preferenza sia un tema serio, scherzoso, fantasy o mitologico ce n’è di tutti i tipi.

Con l’avvento del gioco online, i giochi da casinò non sono più riservati solo a chi può permettersi di andare all’estero per togliersi lo sfizio. I dati sui consumatori mostrano come questo tipo di gioco d’azzardo coinvolga ora gente di ogni genere.

I tipi di giochi d’azzardo online più amati

A questo punto è facile che ti chieda, “ma si gioca solo al casinò virtuale?” I dati contenuti nel rapporto annuale AAMS parlano chiaro. Nel corso del 2021, a farla da padrone sono i giochi di carte e le slot. Poker, Blackjack e simili sono di gran lunga i titoli più gettonati tra i giocatori. Le scommesse sportive sono la terza forza del mercato, essendo storicamente fra le più in voga tra gli italiani.

I dati sul gioco d’azzardo virtuale e non mostrano una differenza sostanziale. Dei giochi più utilizzati su internet, solo le macchinette mantengono più o meno lo stesso livello su piattaforme fisico e digitale. Sono le lotterie e i gratta e vinci, invece, a seguire a brevissima distanza. Mentre i giochi a base sportiva sono ben distanti, stando ai data per i dati retail.

L’incremento percentuale più alto è stato quello delle scommesse virtuali. Rispetto allo stesso periodo nell’anno precedente, c’è stato un aumento del 50%. Questo è probabilmente dovuto anche al boom dei tornei gaming di vario genere.

L’impatto della pandemia sul gioco d’azzardo

È innegabile che ciò che è accaduto nel 2020 abbia avuto un impatto sul nostro modo di vivere, lavorare e divertirci. Anche in questo caso, non ci sarebbe bisogno di un sondaggio online e di dati ISTAT per rendersi conto del cambiamento. Insegnamento a distanza e smart working sono diventati all’ordine del giorno. Allo stesso tempo, c’è stato anche un discreto impatto sul gioco d’azzardo.

Sempre facendo fede al rapporto AAMS di cui prima, nel 2019 la raccolta totale del gioco d’azzardo virtuale è stata di 36 miliardi di euro. Nel 2021, invece, questa cifra ha raggiunto i 67 miliardi. Insomma, è quasi duplicata. Per i dati relativi ai prodotti digitali app o piattaforme, si può fare lo stesso discorso.

È interessante vedere come il mercato del gaming sia cambiato radicalmente in così poco tempo. Anche perché il gioco fisico ha subito un’inflessione speculare a quella virtuale (nonostante non fosse così forte). In particolare, i giocatori sembrano essersi abituati molto rapidamente a fare una partita da casa o su un dispositivo mobile.

Le previsioni per il futuro degli esperti

Se ti chiedi come sarà il futuro, ovviamente, la risposta non può che essere una speculazione. Gli esperti del settore, però, sembrano concordare sul fatto che questo trend circa il gioco d’azzardo virtuale sia destinato a continuare. Il gaming ha ormai raggiunto un livello di penetrazione molto profondo. Data la sua comodità, è molto improbabile che si torni indietro.

Le ore a settimana dedicate al gioco pare abbiano una media abbastanza stabile, ma non sarebbe impossibile che possano aumentare sensibilmente. Tra gli altri cambi che invece potremmo osservare, dobbiamo nominare la valuta utilizzata. Nel mondo del gaming, non è così raro vedere la sostituzione dell’euro con una moneta virtuale o alternativa.

Conclusione

Abbiamo visto come il mercato dell’iGaming sia cambiato e diventato sempre più popolare negli ultimi anni. La sua forza è stata nel non cambiare quelli che sono i gusti relativi al gioco ma nel migliorarne l’esperienza e renderlo accessibile a tutti. Visto il successo ottenuto, non possiamo che aspettarci ulteriori miglioramenti per il futuro.