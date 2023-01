Accusato di truffa per aver spedito del legno via posta, assolto

Un uomo di Serradifalco di 40 anni, è stato assolto dal reato di truffa dal giudice del tribunale di Caltanissetta Maria Vittoria Valentino. L’uomo era accusato di avere ingannato, nel 2016, un napoletano vendendogli dei pezzi di legno al posto di attrezzature da discoteca per un importo di 2mila euro.

Il pagamento era avvenuto tramite PayPal. La difesa ha evidenziato che la presunta vittima del raggiro non aveva subito alcun danno in quanto l’assicurazione aveva già risarcito l’acquirente. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna alla pena di 4 mesi di reclusione mentre il legale dell’imputato, l’avvocato Vincenzo Ricotta, aveva chiesto l’assoluzione per l’insussistenza del fatto di reato. E così è stato. Alla fine il giudice ha assolto dall’accusa di truffa l’imputato.