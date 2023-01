Caltanissetta, bimbo di 9 anni esce da casa dei nonni e si perde: ritrovato dai poliziotti

Due equipaggi della sezione volanti ieri pomeriggio sono intervenuti nella periferia del capoluogo nisseno poiché la sala operativa dei Carabinieri aveva diramato una nota di ricerca di un bimbo di 9 anni allontanatosi dall’abitazione dei nonni.

Gli equipaggi della Polizia di Stato, avuta contezza di come era vestito il bimbo, hanno iniziato le sue ricerche partendo dall’area condominiale dove stava giocando con altri coetanei prima di allontanarsi e percorrendo tutte le vie limitrofe ad essa.

Dopo aver perlustrato tutta la zona il piccolo Gabriele (nome di fantasia) è stato trovato in una stradina sterrata buia in preda a una crisi di pianto. Il bimbo, infatti, allontanatosi dall’area condominiale dove abitano i nonni per curiosare in giro, aveva perso l’orientamento e, anche a causa del buio, si era perso.

Gli agenti hanno rassicurato il piccolo facendolo salire nell’auto di servizio per ripararlo dal freddo e rifocillarlo con biscotti e acqua in attesa dell’arrivo della madre.

Dopo le identificazioni di rito e una foto ricordo, Gabriele è stato affidato alla donna visibilmente emozionata e grata agli agenti per il lieto fine dopo i primi momenti di paura.