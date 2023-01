L’appello del sindaco di Naro: “Scongiuriamo la chiusura anticipata dei locali”

“Sì al divertimento e ben venga ogni occasione di sviluppo e lavoro per la nostra città, ma solo a patto che si rispettino le leggi e soprattutto la salute degli altri.

Ho ricevuto in questi giorni la segnalazione da parte di alcuni cittadini esasperati dalla sistematica violazione a tardissima notte delle regole imposte ai locali notturni, sia per quanto riguarda gli orari di esercizio che i limiti delle emissioni sonore. Una situazione grave della quale avevo già interessato in passato la locale Caserma dei Carabinieri e che, stante l’impossibilità di garantire i controlli con l’utilizzo dei vigili urbani, farò presente nel corso di uno specifico incontro al Questore Maria Iraci e al Comandante provinciale dei Carabinieri Vittorio Stingo, con il quale ho già avuto una proficua interlocuzione e che ringrazio.

Il mio è un appello alla collaborazione e alla ragionevolezza, onde evitare si sia costretti a firmare un’ordinanza di chiusura a mezzanotte di tutte le attività in città”

Lo dice in una nota il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara.