Esclusiva tappa al Palacongressi per la storica band del “Banco del mutuo soccorso”.

Esclusiva tappa nella città dei templi per la storica band del “Banco del mutuo soccorso”. Dal 1968 ad oggi, rappresenta una delle formazioni più longeve del panorama musicale italiano. Insieme alla Premiata Forneria Marconi, gli Area e Le Orme è l’esempio più rappresentativo e noto, anche all’estero, di rock progressivo in Italia.

Il “Banco” è attualmente in tour e sarà ad Agrigento il 4 marzo al Palacongressi, proprio il giorno prima dell’inizio della festa del Mandorlo in fiore.

Una tournée davvero importante perché segna, tra l’altro, l’ingresso del nuovo batterista Dario Esposito che prende il posto di Fabio Moresco.

Il calendario del tour intanto è in continuo aggiornamento. I concerti saranno l’occasione per riascoltare, oltre ai nuovi brani del recente album “Orlando: le forme dell’amore”, anche quelli più famosi del repertorio storico che hanno reso la band uno dei punti di riferimento del rock progressive internazionale.

Sul palco con Vittorio Nocenzi (pianoforte, tastiere e voce), che guida il “Banco” fin dagli esordi, ci saranno Filippo Marcheggiani (chitarra elettrica) che è da 30 anni nel gruppo; Nicola Di Già (chitarra ritmica), con la band da diverse stagioni; Marco Capozi (basso), volto noto ai fan per la sua militanza nel “Balletto di Bronzo”; Dario Esposito (batteria) e Tony D’Alessio (lead vocal), da anni nell’orbita del “Banco” e che raccoglie l’importante eredità di Francesco Di Giacomo senza mai scadere nell’emulazione, ma tracciando invece una linea stilistica personale nel segno della continuità ma anche del rinnovamento. In questi live il “Banco” è accompagnato anche da Michelangelo Nocenzi, figlio di Vittorio, come secondo pianista-tastierista.

L’evento è patrocinato dall’Ente Parco Valle dei templi di Agrigento. Organizza l’associazione “Formidabili”.

Il costo del biglietti è di 15 euro per il primo settore e 12 euro per il secondo settore (esclusi i diritti di prevendita). E’ già attiva la biglietteria fisica in via Platone 5 ad Agrigento (telefono 0922 25019).

E’ anche possibile acquistarli on line al seguente link:

http://bit.ly/bancoag