Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, per il giorno 22 aprile prossimo, con inizio alle ore 18,30, presso la sala consiliare “Giudici Saetta e Livatino” del Palazzo Municipale. All’ordine giorno, oltre agli argomenti canonici, vale a dire la nomina scrutatori e la lettura ed approvazione dei verbali sedute precedenti (deliberazioni dai numeri 6 al 9 del consiglio comunale del 25 marzo scorso) e l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 e relativi allegati obbligatori ed eventuali e i debiti fuori bilancio nei confronti di Fiorello Genoveffa, per risarcimento danni da insidia stradale, in virtu’ alla sentenza del Tribunale di Agrigento nonche’ il riconoscimento legittimità e provvista.

Giovanni Blanda