Bullismo nei confronti di un coetaneo, misura cautelare per due minorenni

Eseguita dai carabinieri di Gela una misura cautelare nei confronti di due minori indagati per atti di bullismo. I militari della sezione Radiomobile del Nucleo Operativo di Gela hanno ricostruito i fatti che risalgono all’estate scorsa e hanno visto come vittima un altro minore, bersaglio di vessazioni e al quale e’ stato sottratto anche un cellulare.

La segnalazione al 112, il primo intervento dei militari in difesa del minore e la successiva attivita’ di indagine, coordinata dalla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta guidata dal dottor Rocco Cosentino, hanno consentito di giungere all’identificazione degli indagati per i quali il gip presso il tribunale per i minorenni di Caltanissetta ha disposto la misura della permanenza in casa.