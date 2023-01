Corsa clandestina a Naro, Brandara: “Cittadini, non partecipate a queste barbarie”

“Esprimo la mia personale gratitudine alla Polizia e alla Guardia di Finanza per l’operazione condotta questa mattina in contrada Ciccobriglio che ha permesso di sventare una corsa clandestina di cavalli, fermando scommettitori, fantini e organizzatori di questa barbara iniziativa. Lo reputo un risultato importante in termini di controllo del territorio anche perché l’intervento di poliziotti e fiamme gialle ha permesso di evitare si perpetrasse un ulteriore sfruttamento di questi poveri animali, usati per traffici chiaramente loschi. Auspico non solo nuove attività di questo tipo in futuro sul nostro territorio, ma soprattutto che nessun narese partecipi, anche “solo” come spettatore a questi “spettacoli”.

Lo dichiara in una nota il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara.