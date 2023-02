Castrofilippo, torna il carnevale: La kermesse dal 17 al 28 febbraio

Torna quest’anno il “Carnevale Castrofilippese”. La manifestazione si terrà dal 17 al 28 febbraio e vedrà la partecipazione di due carri allegorici che sono stati preparati dall’associazione culturale “Happy People”. Il tutto è stato patrocinato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Badalamenti. L’apertura della kermesse sarà il 17 febbraio alle 9.30 in viale Bonfiglio con la sfilata dei bambini delle scuole accompagnata dai carri “Mercoledì Addams” e “Garda come Dondolo”. Carri che nel pomeriggio torneranno a sfilare per le vie del paese dalle 17 alle 24 L’indomani, sabato 18 febbraio alle 20 in piazza Giovanni XXIII serata musicale con balli in maschera animati da Dj e sfilata delle maschere alla presenza della giuria. Sabato 25 febbraio dalle 17 in poi sfilata dei carri allegorici e delle maschere . Alle 23 selezione finale della giuria e la premiazione. Le maschere partecipanti al concorso saranno singole e di coppia-gruppo (da due elementi in poi) divise in due categorie: bambini- ragazzi sino a 10 anni. Adulti da 11 anni in poi. Le più belle che verranno scelte dalla giuria riceveranno dei premi in denaro messi in palio dall’amministrazione. Le iscrizioni delle maschere potranno essere effettuate sino alle 13 del 16 febbraio prossimo. presso l’ufficio di gabinetto del comune. “Quest’anno- dicono il sindaco Franco Badalamenti e l’assessore allo spettacolo Salvatore Alessi- torna finalmente il nostro carnevale. Si tratta –aggiungono- di una manifestazione tra le più antiche della provincia di Agrigento che si è sempre distinta per la qualità e la bellezza delle maschere tutte realizzate in maniera artigianale dalle famiglie di Castrofilippo ma anche per l’originalità dei carri allegorici. Per questo- concludono Badalamenti ed Alessi- invitiamo tutti a venire a Castrofilippo per trascorrere insieme a noi momenti di allegria e spensieratezza”.