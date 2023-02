A fuoco tre mezzi di disabili: indagini in corso

Attentato incendiario all’Aias di contrada Borgo Manfria di Gela, in provincia di Caltanissetta. Un giovane incappucciato si e’ introdotto all’interno della struttura e con un bidone pieno di benzina ha cosparso di liquido infiammabile un furgone Mercedes di 22 posti utilizzato per il trasporto di soggetti diversamente abili che, nella struttura sanitaria convenzionata con l’Asp di Caltanissetta, svolgono le attivita’ di riabilitazione. L’episodio si e’ registrato alle 19,25 di ieri e indagano gli agenti di Polizia che hanno acquisito le registrazioni dell’impianto di video sorveglianza. Con l’incendio sono stati danneggiati altri due mezzi. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno accertato la natura dolosa del rogo. I mezzi non sono coperti da assicurazione contro simili episodi.