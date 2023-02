Operazione All In, tre arrestati dopo condanna definitiva

I Carabinieri del Nucleo Investigativo, coadiuvati da militari della Compagnia CC di Caltanissetta, in esecuzione delle ordinanze di carcerazione emesse dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta, hanno tratto in arresto perché condannati in via definitiva, a vario titolo, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90

I tre soggetti erano stati implicati nell’operazione “ALL IN”, svolta dai carabinieri di Caltanissetta tra settembre 2011 e agosto 2012, nel corso della quale vennero riscontrati numerosi episodi di spaccio, prevalentemente cocaina e hashish, in questo capoluogo.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati associati presso la casa circondariale di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.