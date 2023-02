Chiarimenti in merito alle dichiarazioni a mezzo stampa prodotte dal Sindaco Corbo

A seguito delle dichiarazioni rilasciate in occasione della conferenza stampa indetta dal sindaco Vincenzo Corbo presso gli uffici del Comune di Canicattì nel corso della quale, con riferimento all’organizzazione della festività del Carnevale 2023, lo stesso dichiarava in più momenti che tale evento non sarebbe stato possibile realizzarlo in quanto: – “qualcuno ha tentato di mettersi di traverso” (TV Europa, intervista del 10/02/2023 rilasciata al giornalista Carmelo Vella, 1’ 35’’)

– “qualcuno ha voluto boicottare questa cosa” (Giornale Centro Sicilia del 10/02/2023, intervista rilasciata alla giornalista Danila Bonsangue, 0’50’’)

– “qualcuno si è messo di traverso e questa cosa non è stata possibile realizzarla” (TRC,10/02/2023, intervista rilasciata al giornalista Giuseppe Barbara, 1’22’’)

La gravità di tali dichiarazioni, anche alla luce di precedenti minacce dallo stesso ricevute che hanno indotto le Autorità di P.S. a sottoporlo a un programma di protezione, induce questo Ufficio a invitare il Primo cittadino a indicare presso le autorità competenti il nominativo o i nominativi di quanti, da come si evince dalle sue dichiarazioni, abbiano il potere che possiamo solo immaginare intimidatorio, di impedire la realizzazione di un evento come quello legato alla festa del carnevale, costringendo l’Amministrazione a posticiparlo di diversi mesi.

Invitiamo pertanto il Sindaco oltre ad indicare quelli che egli sembra individuare come i responsabili di tale boicottaggio, le relative azioni da questi compiute al Suo indirizzo e le relative date e luoghi in cui questi atti si sono consumati.

Non possiamo certamente sorvolare su tali dichiarazioni per altro ripetute a tre diversi organi di stampa che sembrano contenere gli estremi di esplicite minacce.

Pertanto chiediamo al Sig. Sindaco di indicare il nome e cognome di colui o coloro che egli stesso definisce “mettersi di traverso” e con l’occasione chiarire cosa si intendesse con tale espressione. Auspicando che si faccia luce su questo increscioso episodio, questo Ufficio, con la presente coinvolgerà l’intero Consiglio Comunale

Il presidente del consiglio comunale

Domenico Licata