Si chiudono domani sabato 25 febbraio le iniziative dell’edizione 2023 del carnevale “Castrofilippese” organizzato dall’associazione Happy People con il patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Badalamenti. Il programma della giornata conclusiva dei festeggiamenti prevede: alle 10 in viale Bonfiglio l’esposizione dei carri allegorici. Alle 17 sempre in viale Bonfiglio la sfilata dei carri allegorici e delle maschere. Alle 23 in viale Bonfiglio la selezione finale e premiazione delle maschere e dei gruppi che hanno preso partecipato a questa edizione del “Carnevale Castrofilippese 2023”. “Domani- dichiarano il sindaco Franco Badalamenti e l’assessore allo spettacolo Salvatore Alessi- sarà una bella giornata di festa ed allegria nel nostro paese. Invitiamo tutti coloro che vogliono trascorrere con noi questi momenti a venirci a trovare. Castrofilippo da sempre- concludono il sindaco e l’assessore- è stato uno dei comuni che si è distinto per l’accoglienza, l’ospitalità e la buona cucina con le numerose attività di ristorazione che offrono ottime pizze e gustosissimi piatti tipici del territorio. Vi aspettiamo numerosi”. Due i carri allegorici che accompagneranno domani le sfilate dei gruppi mascherati “Mercoledì Addams” e “Garda come Dondolo”. Il carnevale a Castrofilippo è uno dei più originali della provincia di Agrigento e della Sicilia, apprezzato per la qualità delle maschere tutte realizzate in maniera artigianale dalle famiglie del paese e per la bellezza dei carri allegorici.