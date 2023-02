Il marchio “Ospitalità Italiana” a due imprese turistiche agrigentine

Unioncamere Sicilia in collaborazione con Isnart, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, società del sistema camerale che gestisce il marchio “Ospitalità Italiana”,nell’ambito del programma “Sostegno al Turismo” del Fondo di Perequazione 2019-2020,riguardante la promozione del settore turistico, ha assegnato alle Imprese Ricettive e Ristorative della Regione Sicilia che hanno avuto i requisiti, l’attestazione del marchio di qualità denominato “Ospitalità Italiana”.

Al rilascio del marchio “Ospitalità Italiana” è stata associata l’attribuzione di un rating di valutazione, in relazione ai fattori: Notorietà, Identità, Promozione del territorio e infine Qualità del servizio offerto.

Hanno partecipato alla selezione per l’assegnazione del marchio “Ospitalità Italiana” le strutture operanti nelle province siciliane che esercitano l’attività di:Hotel, Bed and breakfast, Ristorante, Agriturismo. Il rating finale ottenuto si è basato su un valore che varia da un minimo di una “corona” ad un massimo di tre “corone” in funzione del punteggio ottenuto.

Nella Regione Sicilia hanno superato il percorso di certificazione in totale 24 aziende, due delle quali nella provincia di Agrigento: Hotel Martello di Lampedusa e Hotel Baia di Ulisse di Agrigento.

Ad Agrigento presso la sede della Camera di commercio, il presidente di Unioncamere Sicilia Giuseppe Pace ha consegnato le targhe e le attestazioni alle imprese della provincia che hanno conseguito il marchio “Ospitalità Italiana”..

Erano presenti alla premiazione anche il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Agrigento Giuseppe Termine e il Segretario Generale della Camere di

Commercio di Agrigento Gianfranco Latino..

“L’ottenimento del marchio e del relativo rating – ha dichiarato il Presidente Giuseppe Pace – è arrivato al termine del percorso di certificazione garantito da una struttura qualificata come Isnart. Per ciascuna impresa rappresenta un’ affermazione di qualità e capacità imprenditoriale, della quale essa può darne ampia diffusione nella propria attività di comunicazione e promozione. Inoltre, tramite la rete delle Camere di Commercio, nel Registro Imprese, sarà inserito l’avvenuto ottenimento della certificazione, implementando così il fascicolo elettronico d’impresa ed il cassetto digitale dell’imprenditore”.

Il Commissario straordinario della Camera di commercio di Agrigento Giuseppe Termine ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa portata avanti da Unioncamere Sicilia a favore delle imprese, ribadendo che “la certificazione è un elemento decisamente gratificante per le imprese del comparto turistico qualificando l’offerta all’interno di un territorio di grande pregio e di notevole richiamo anche a livello internazionale, Il marchio rilasciato da un Ente nazionale – aggiunge Termine – da un indubbio valore aggiunto a strutture ricettive che si collocano in ambito sempre più competitivo e dove risulta fondamentale l’attenzione per la sostenibilità ambientale”.

“Attraverso questa iniziativa – aggiunge il segretario generale della Camera di commercio di Agrigento Gianfranco Latino – è possibile raggiungere l’obiettivo di qualificare e certificare l’offerta turistica delle imprese rendendole sempre più competitive nei confronti della domanda turistica e valorizzando le caratteristiche del territorio”.