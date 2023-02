Accusato di incendio, arrestato 28enne e portato in carcere

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno tratto in arresto un 28enne in esecuzione di provvedimento di esecuzione di pena detentiva, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela – Ufficio Esecuzioni Penali, per il reato di incendio aggravato. L’uomo, a seguito di condanna definitiva, deve scontare in carcere la pena di 2 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione e la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno.