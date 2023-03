Autonomia differenziata, Nuccio Di Paola (M5S): “Assurdo che il governo Schifani abbia votato a favore.”

“È inutile che ci giriamo intorno: l’autonomia differenziata rischia scavare una voragine tra il Sud e Nord d’Italia e di essere la pietra tombale sul futuro della Sicilia. È assurdo che la Sicilia, in sede di conferenza delle Regioni, abbia votato a favore. Per una volta si poteva e e si doveva dismettere la casacca di partito e indossare quella dei siciliani, di quelli cioè che hanno votato questo governo regionale con l’illusione che potesse fare i loro interessi”.

Lo afferma il referente del M5S in Sicilia e vicepresidente dell’Ars Nuccio di Paola, a commento del via libera, in sede di conferenza delle Regioni, al progetto di legge del ministro Calderoli sull’autonomia differenziata col voto favorevole della Sicilia.

“Chi tra i siciliani in cabina elettorale ha guardato a destra ora è servito – continua Di Paola- via il reddito di cittadinanza che aveva salvato dalla fame tante famiglie, via il Superbonus 110% che aveva rilanciato l’edilizia e l’economia e ora un altro passo avanti sull’autonomia differenziata che penalizzerà ulteriormente il Meridione in termini di diritti sociali, scuola e servizi”.